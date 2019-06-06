سيناتور أمريكي يوصي ترامب بطرد مستشاره للأمن القومي

2019/06/06 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

اعتبر السيناتور الأمريكي ريتشارد بلاك، أن على الرئيس دونالد ترامب كبح جماح مستشاره للأمن القومي جون بولتون، وغيره من كبار المسؤولين الذين ينتهجون "سياسة خارجية خاصة بهم".

وقال بلاك في حديث صحفي: إن "على الرئيس أن يكون أكثر حزما في تعامله مع كبار المسؤولين في إدارته.



صراحة، عليه فصل بعضهم"، مضيفا أنه "لا بد من منع بولتون وأمثاله من ممارسة سياسة خارجية خاصة بهم".

وأوضح بلاك أنه "توجد هناك مؤسسة للسياسة الخارجية داخل الحكومة الأمريكية تميل للعمل بقدر من الاستقلالية عن الرئيس، بل وبخلافه أحيانا".

واعتبر أن بولتون "خير مثال على ذلك"، مشيرا إلى أنه عندما أمر ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا، "أمر" بولتون بعكس ذلك.

وقال: "يتمكن بولتون بطريقة عجيبة من البقاء في منصبه، رغم أنه يلغي أوامر الرئيس.



لقد حاول تدبير الانقلاب العسكري في فنزويلا، وبعد ذلك حاول جاهدا إيجاد ذريعة لشن حرب على إيران.



على هذا الرجل أن يتناول المهدئات، فجون بولتون شخصية في غاية الخطورة، ويعرض الجميع في العالم بمن فيهم الأمريكيون، لخطر كبير".

وكتب بلاك رسالة لترامب دعاه فيها لمنع بولتون من إشعال الحرب مع إيران، لافتا إلى أن ترامب بنى حملته الرئاسية على الوعد بوقف الحروب، "بينما يعمل بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو حاليا على تأجيج نزاع ينذر بهلاك ملايين الإيرانيين".

وكان ترامب قد نفى في وقت سابق وجود أي خلاف مع مستشاريه وخاصة بولتون وبومبيو، إزاء الملف الإيراني.

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات المصرية، الأربعاء، الإفراج عن 2002 سجين بمقتضى عفو رئاسي، في ثاني قرار من نوعه خلال أسبوع.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن الإفراج يأتي تنفيذا لقرار رئيس البلاد، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوب

بغداد اليوم _ متابعة

طالبت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الأربعاء، بـ"اسقاط" المجلس العسكري الحاكم، وإجراء تحقيق دولي في أحداث العنف التي رافقت فض اعتصام الخرطوم، الاثنين الماضي، وأدت إلى مقتل وجرح العشرات.

وقالت القوى في بيان

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت قوى المعارضة السودانية رفضها لدعوة المجلس العسكري الانتقالي جميع القوى السودانية للحوار.

وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، إن المعارضة لا تقبل دعوة "المجلس العسكري"، لأنه ليس مصدرا ل

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