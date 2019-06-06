النيران تلتهم مطعما في مدينة الصدر شرقي بغداد

2019/06/06 | 10:28

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بغداد :سومر نيوز

التهمت النيران، الاربعاء، مطعما للكنتاكي في مدينة الصدر شرقي بغداد، فيما تحاول فرق الدفاع المدني انقاذ...

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