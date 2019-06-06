نائب: الانقسامات السنية والخلافات الكردية اصابت الكابينة الوزارية بالشلل

2019/06/06 | 10:28

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الأربعاء، أن الانقسامات مابين كتل المكون السني اضافة الى الخ...

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