إستبعاد بسام الراوي عن منتخب قطر

2019/06/06 | 10:28

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متابعة:سومر نيوز

قرر الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر استبعاد بسام الراوي مدافع الفريق من القائمة التي ست...

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