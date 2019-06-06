وفاة شقيقة السيد حسن نصر الله

2019/06/06 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} توفيت صباح اليوم الخميس، شقيقة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاجة "زكية عبد الكريم نصرالله".

وذكر موقع النهار اللبناني، انه ستوارى الفقيدة الثرى في جبانة روضة الشهيدين اليوم في تمام الساعة الخامسة عصرًا.وتُقبل التعازي قبل الدفن في حسينية روضة الشهيدين في الغبيري من الساعة العاشرة صباحًا حتى موعد الدفن.

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