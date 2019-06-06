طبيب أميركي يقتل 25 مريضا لهدف غريب!

2019/06/06 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تم توجيه الاتهام إلى طبيب أميركي بقتل 25 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 37 و85 عامًا في ولاية أوهايو الأميركية.

وفقًا لصحيفة "CBS News"، قال ممثلو الإدعاء إن، ويليام هوزيل، البالغ من العمر 43 عامًا، والذي عمل كطبيب في المستشفى، وصف عمداً جرعات مميتة دواء "فنتانيل" المسكن للآلام لـ25 مريضا، بهدف تسريع وفاتهم.ووفقا للمحققين، فقد وصف هوزيل الجرعات للمرضى بنسبة أعلى من الطبيعية تقدر من 10 إلى 40 ضعفا، وأضافوا أن دوافعه ما تزال غير واضحة.



وبدوره صرح محاميه أنه "حاول تخفيف آلام المرضى، وليس قتلهم".وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتقال الطبيب بعد تحقيق دام حوالي ستة أشهر.انتهى

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