شقيقة أمين عام حزب الله.. في ذمة الله

2019/06/06 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علمت "العهد نيوز"من وسائل اعلام لبنانية اليوم الخميس، أن شقيقة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاجة زكية نصرالله، انتقلت إلى رحمة الله.

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