2019/06/06 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت أسعار العملات العربية والعالمية اليوم الخميس السادس من حزيران مقارنة بالدينار العراقي وفق آخر التحديثات كالآتي:

العملات الأجنبية

1 دولار أمريكي = 1,196.6900 دينار عراقي

1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بورصة الدينار العراقي عربيا وعالميا اليوم الخميس 9:00 AM) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بورصة الدينار العراقي عربيا وعالميا اليوم الخميس 9:00 AM) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).