2019/06/06 | 10:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بلغت أسعار العملات العربية والعالمية اليوم الخميس السادس من حزيران مقارنة بالدينار العراقي وفق آخر التحديثات كالآتي:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بورصة الدينار العراقي عربيا وعالميا اليوم الخميس 9:00 AM) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
العملات الأجنبية
1 دولار أمريكي = 1,196.6900 دينار عراقي
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بورصة الدينار العراقي عربيا وعالميا اليوم الخميس 9:00 AM) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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