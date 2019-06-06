وزير الخارجية الإيراني: تقارير اتهام إيران بالضلوع في هجمات الفجيرة كذبة من الموساد

2019/06/06 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف صحة تقارير تفيد صلة إيران بالهجمات التي تعرضت لها 4 ناقلات بترول في مياه الخليج أمام إمارة الفجيرة الإماراتية، الشهر الماضي.وقال وزير الخارجية الإيراني على تويتر، “هذه المرة يقوم الموساد بتلفيق المعلومات الاستخباراتية حول تورط إيران في التخريب في الفجيرة”.وكانت أربع سفن تجارية سعوديتان وإماراتية ونرويجية […]

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