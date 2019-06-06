“بالصور”.. انقاذ شخص كان معلقاً على سقف ملعب في كربلاء

2019/06/06 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء: يس عراق تمكنت فرق الدفاع المدني، من انقاذ شخص كان معلقاً على سقف ملعب خماسي لكرة القدم بمركز مدينة كربلاء.

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