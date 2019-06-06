نائب عنها : ارتفاع معدل الإصابات السرطانية بمناطق متفرقة في البصرة

2019/06/06 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت النائب عن محافظة البصرة زهرة البجاري ، الخميس ، ارتفاع معدل الإصابات السرطانية بمناطق متفرقة من المحافظة جراء التلوث الإشعاعي.وقالت البجاري في تصريح لـ / المعلومة / ان ” البصرة باتت مركز للتوث الإشعاعي والتلوث النفطي الذي ألقى بظلاله على الأهالي بالإمراض الخبيثة في مطلعها السرطان” .وأضافت ان […]

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