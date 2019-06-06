2019/06/06 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس توفيت صباح اليوم الخميس زكية عبد الكريم نصر الله، شقيقة أمين عام “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله.وذكر موقع “النهار” اللبناني، أنه سيوارى جثمان المتوفية في جبانة روضة الشهيدين اليوم في تمام الساعة الخامسة عصرا.فيما نشرت مواقع لبنانية مختلفة صورة تضمنت تعزية لأبناء زكية نصر الله، وأشقائها بمن فيهم الأمين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة شقيقة حسن نصر الله وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة شقيقة حسن نصر الله) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة شقيقة حسن نصر الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).