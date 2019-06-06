روسيا: انطلاق فعاليات ” منتدى دافوس ” الاقتصادي

2019/06/06 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..انطلقت في روسيا اليوم الخميس، فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي تحت عنوان “تطوير أجندة التنمية المستدامة”، بمشاركة ممثلين عن 140 دولة، وحضور عربي فعال.ويشارك في المنتدى الذي سيستمر حتى السبت المقبل، مدراء كبريات الشركات الروسية والأجنبية، إضافة إلى سياسيين ورؤساء حكومات ووزراء.ويطلق على منتدى بطرسبورغ الاقتصادي “منتدى دافوس الروسي”، […]

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