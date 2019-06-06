2019/06/06 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق نشر الأمير السعودي الوليد بن طلال، صوراً تجمعه بحفيداته في أول أيام العيد وهم يمارسون السباحة في قصرهم بالسعودية تحت عنوان “عيد رياضي”.ويعد الوليد بن طلال واحداً من اغنى اغنياء الشرق الاوسط والعالم، فهو المالك العام لمجموعة “فور سيزن” للفنادق بالعالم، ومالك شركة روتانا للانتاج الفني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالصور”.. الوليد بن طلال يستقبل عيد الفطر بمشهد غير مألوف) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالصور”.. الوليد بن طلال يستقبل عيد الفطر بمشهد غير مألوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).