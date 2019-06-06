الاستخبارات العسكرية تطيح بمؤسس تنظيم داعش بناحية الراشدية وتقبض عليه في ديالى

2019/06/06 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن القاء القبض على مؤسس تنظيم داعش بناحية الراشدية في ديالى “.وذكر بيان للمديرية ” ان مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية القت القبض على احد الارهابيين الخطرين في ناحية خان بني سعد بمحافظة ديالى ، حيث قام الارهابي بتاسيس تنظيم داعش الارهابي في ناحية الراشدية شمالي بغداد وبعد متابعته من قبل […]

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