السيطرة على تسرب لغاز الكلور في محطة لتحلية المياه جنوبي البصرة

2019/06/06 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة البصرة، عن سيطرتها على تسرب لغاز الكلور في إحدى محطات تحلية المياه في قضاء أبي الخصيب جنوبي المحافظة.وقال مدير الدفاع المدني العقيد تحسين علي ساري إن تسرب لغاز الكلور حصل في محطة تحلية محيلة – سيحان في قضاء ابي الخصيب بسبب خلل في رأس إحدى اسطوانات الغاز الكبيرة …

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