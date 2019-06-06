“بالفديو”.. “شارع مكيف” في قطر يثير ذهول المارة

2019/06/06 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق اقدمت السلطات القطرية على تخصيص اجهزة تكييف في شارع عمومي باحدى المناطق التي يعتقد انها في العاصمة الدوحة، وهو ما اثار ذهول المارة، باعتبارها خطوة فريدة من نوعها في دولة عربية.

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