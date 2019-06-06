بومبيو: مشكلتنا مع المعارضة الفنزويلية صعبة “إلى حدّ شيطاني”

2019/06/06 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..وضع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال اجتماع مغلق بنيويورك الأسبوع الماضي، تقييما صريحا لحال المعارضة الفنزويلية، مشيرا إلى أنها تعيش انقسامات شديدة يصعب على واشنطن احتواؤها.وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أنها حصلت على تسجيل صوتي لتصريحات بومبيو في الاجتماع المذكور، قال فيها: “مشكلتنا المتمثلة في الحفاظ على وحدة المعارضة، تبين […]

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