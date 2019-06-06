ذي قار تعلن وصول 1500 لوحة تسجيل مزدوجة لمركبات الاجرة

2019/06/06 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار:الفرات نيوز} اعلن مدير مرور ذي قار العميد علاء طه ياسين، اليوم الخميس، عن وصول 1500 لوحة تسجيل مزدوجة لمركبات الاجرة.

واشار ياسين في تصريح صحفي، الى قرب استلام لوحات تسجيل مركبات الخصوصي ليتم المباشرة بتسليمها الى اصحاب المركبات بعد عطلة عيد الفطر.واضاف، ان الدائرة زودت المديرية العامة بجميع احتياجاتها من لوحات التسجيل في وقت سابق.وتابع، ان الدائرة استلمت 40 مجلد من عقود نقل الملكية وتم توزيعها على المعتمدين المعنيين في هذا الجانب وستتم المباشرة في ترويجها بعد عطلة العيد.انتهى

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