معلومات جديدة تخص توحيد سلم رواتب موظفي الدولة

2019/06/06 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، عن معلومات جديدة تخص موضوعة توحيد سلم رواتب موظفي الدولة.

وذكر البعيجي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" توجه برلماني موحد لتوحيد سلم رواتب موظفي الدولة جميعا مع مراعاة الشهادة الدراسية لإنصاف جميع الموظفين".



وأشار الى" وجود تفاوت كبير بين رواتب موظفي الدولة يختلف من وزارة الى اخرى"، موضحاً" هنالك رواتب عالية تقابلها رواتب قليلة جدا من وزارة الى اخرى"، عاداً إياه" ظلماً كبيراً".



وقال البعيجي، ان" جميع موظفي الدولة متساوين بالحقوق والواجبات؛ لذا يجب تنصف رواتب الموظفين"، مبيناً انه" من غير المعقول ان تتقاضى بعض الوزارات رواتب عالية جدا وتقابلها وخرى برواتب بسيطة لا تتجاوز ٣٠٠ ألف دينار".



ونوه الى" وصول مناشدات ومطالبات كثيرة جدا من قبل شريحة مظلومة لموظفي الدولة يعانون ظلماً في سلم الرواتب؛ لذا سنعمل جاهدين على اقرار سلم الرواتب الجديد من اجل انصاف الجميع ورفع الحيف والظلم عن جميع موظفي الدولة".وكان النائب عن كتلة الحكمة حسن خلاطي، كشف {للفرات نيوز} عن توجيه كتاب الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي؛ لتوحيد سلم الرواتب وهناك استجابة اولية على القرار، مشدداً على، ضرورة وجود سلم رواتب موحد يشعر الجميع بالعدالة.انتهى

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