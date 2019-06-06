2019/06/06 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الخميس، أن قوة امنية تقتل ثلاثة ارهابيين داخل نفق قرب هيت غربي محافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان تلقت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الاعلام: مقتل ثلاثة ارهابيين في هيت بمحافظة الانبار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الاعلام: مقتل ثلاثة ارهابيين في هيت بمحافظة الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).