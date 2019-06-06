الدفاع المدني ينقذ شاب علق في سقف ملعب خماسي بكربلاء

2019/06/06 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة كربلاء، اليوم الخميس، عن إنقاذ شاب علق في سقف ملعب خماسي في المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى , إن “مفرزة من الدفاع المدني أنقذت شخصا كان معلقا في سقف ملعب خماسي لكرة القدم بمركز المدينة/ الشبانات”، مبينة أن العملية تمت “بأشراف العقيد صلاح حسن عبد مدير

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