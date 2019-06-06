2019/06/06 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الإعلام الامني، الخميس، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين قتلا شيخاً في منطقة ‏الكاظمية.‏ وذكرت الخلية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه “من خلال جهد امني استخباري ‏مكثف، بعد حادثة قتل الشيخ عماد الدين العوادي تمكنت قوة مشتركة من استخبارات الشرطة ‏الاتحادية وبناءً على معلومات دقيقة من جهاز

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الامنية تلقي القبض على متهمين قتلا شيخاً في الكاظمية وكالة خطوة برس.

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