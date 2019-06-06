دراسة مروعة تحذر من انهيار الحضارة الإنسانية عام 2050

2019/06/06 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشفت دراسة جديدة مروعة عن احتمال انهيار الحضارة البشرية بالكامل بحلول عام 2050 بسبب التغير المناخي الكارثي.وصمم الباحثون نموذجا لكارثة المناخ المحتملة، وحذروا من أن مثل هذه الكارثة تهدد “بإبادة الحياة الذكية” في كوكبنا.وكتب الباحثون في الورقة البحثية “المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ الوجودي”: “يمثل تغير المناخ الآن تهديدا وجوديا […]

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