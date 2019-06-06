2019/06/06 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصور..



إنقاذ شاب علق بسقف ملعب في كربلاء !

اعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم

الخميس، عن إنقاذ شاب علق في سقف ملعب خماسي في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان مقتضب رفقته بالصور، إن "مفرزة من الدفاع

المدني أنقذت شخصا كان معلقا في سقف ملعب خماسي لكرة القدم بمركز

المدينة/ الشبانات"، مبينة أن العملية تمت "بأشراف العقيد صلاح حسن

عبد مدير الخفر".

واوضح البيان أن "المفرزة تمكنت من إنقاذ ذلك الشخص وانزاله من أعلى

السقف باستخدام العجلة السنوركل بكل مهنية وبوقت قياسي قصير نال

استحسان المواطنين الذين اعربوا عن شكرهم وامتنانهم لرجال الدفاع

المدني لسرعة الاستجابة والمهنية العالية في عملية الإنقاذ".

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