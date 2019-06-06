“بالصور”.. حملة في ميسان لتنظيف وصبغ الشوارع خلال عيد الفطر

2019/06/06 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان: يس عراق افدم عدد من اهالي حي العامل بمحافظة ميسان، على صبغ وتنظيف الشوراع، خلال عيد الفطر المبارك.

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