2019/06/06 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة مروعة عن احتمال انهيار الحضارة البشرية بالكامل بحلول عام 2050 بسبب التغير المناخي الكارثي.وصمم الباحثون نموذجا لكارثة المناخ المحتملة، وحذروا من أن مثل هذه الكارثة تهدد “بإبادة الحياة الذكية” في كوكبنا.وكتب الباحثون في الورقة البحثية “المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ الوجودي”: “يمثل تغير المناخ الآن تهديدا وجوديا قريبا إلى متوسط الأجل،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذيرات من انهيار الحضارة الإنسانية عام 2050 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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