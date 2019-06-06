النفط يرتفع مقاوماً ضغوط تخمة المعروض

2019/06/06 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/...ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد هبوطها إلى أدنى مستوياتها في نحو خمسة أشهر خلال الجلسة السابقة، لكن المعنويات تظل ضعيفة مع استمرار تعرض الأسواق لضغوط جراء ارتفاع الإمدادات الأميركية وتعثر الاقتصاد العالمي.

وبلغ خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة تسليم شهر أقرب استحقاق 60.79 دولار للبرميل، بزيادة 16 سنتا أو 0.3% عن سعر إغلاق الجلسة السابقة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 51.84 دولار للبرميل، مرتفعا 16 سنتا أو 0.3% عن سعر التسوية السابقة.

وكان برنت والخام الأميركي بلغا أدنى مستوياتهما منذ منتصف يناير أمس الأربعاء، عند 59.45 و50.60 دولار للبرميل على الترتيب، وسط ارتفاع مخزونات الخام وإنتاج قياسي في الولايات المتحدة، وبدء تضرر الطلب على الطاقة من التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وارتفع إنتاج الخام الأميركي إلى مستوى قياسي بلغ 12.4 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 31 مايو، بحسب ما قالته إدارة معلومات الطاقة أمس، ليزيد 1.63 مليون برميل يومياً منذ مايو 2018.

وفي ظل ارتفاع الإنتاج، قفزت مخزونات الخام التجارية الأميركية 6.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو، لتصل إلى 483.26 مليون برميل مسجلة أعلى مستوياتها منذ يوليو 2017.

ومع وفرة الإمدادات رغم تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك، يتوقف الأمر كثيراً على الطلب.



وقال بنك أوف أميركا ميريل لينش هذا الأسبوع إن "نمو الطلب العالمي على النفط يسجل أضعف معدلاته منذ 2012"، دون مليون برميل يومياً، وإن ذلك "يؤدي إلى الهبوط" الذي شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة.انتهى 1

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