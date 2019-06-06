“بالصور”.. 30 مصاب بالحوادث المرورية خلال عيد الفطر في بابل

2019/06/06 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل: يس عراق استقبلت طوارى مستشفى الحلة الجراحي ليلة عيد الفطر مصابي مايقارب ٣٠ حادث مروري وعدد من الحوادث الأخرى.واوضح مدير قسم الطوارئ الدكتور ربيع زكي, ان “كادر الطوارئ في المستشفى في حالة تأهب قصوى لاستقبال الحالات المرضية والحوادث”.

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