2019/06/06 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الخميس، القبض على قاتلي الشيخ العوادي جنوب العاصمة بغداد.وقالت الخلية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “قوة مشتركة من استخبارات الشرطة الاتحادية وبناءً على معلومات دقيقة من جهاز الأمن الوطني، تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين اقدما على قتل الشيخ ” عماد الدين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على قاتلي الشيخ العوادي جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على قاتلي الشيخ العوادي جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).