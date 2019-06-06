خلية الإعلام الامني: القبض على قاتلي الشيخ

2019/06/06 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت قوة امنية، اليوم الخميس، القبض على قاتلي الشيخ "العوادي" في مدينة الكاظمية المقدسة.

وذكرت خلية الإعلام الامني في بيان ، انه" من خلال جهد امني استخباري مكثف، بعد حادثة قتل الشيخ عماد الدين العوادي تمكنت قوة مشتركة من استخبارات الشرطة الاتحادية وبناءً على معلومات دقيقة من جهاز الأمن الوطني، من القاء القبض على متهمين اثنين اقدما على قتل الشيخ "العوادي" في مدينة الكاظمية المقدسة، بعد استدراج المتهمين الى كمين محكم جنوبي العاصمة بغداد".

واضافت" حيث ضبطت بحوزت احد المتهمين عجلتين الأول نوع لاندكروزر جكساره والآخرى نوع فورد تعودان للشيخ المغدور كانتا داخل منزله"، مشيرة الى" اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية".

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