الانواء الجوية: درجات الحرارة ستتجاوز الـ 48 غدا الجمعة

2019/06/06 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، الخميس، ان يكون طقس اليومين المقبلين ملتهباً في عموم العراق والعاصمة تصل حرارتها نصف درجة الغليان.وذكر بيان للأنواء تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “طقس اليوم الخميس، سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الاقسام الغربية منها ودرجات الحرارة […]

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