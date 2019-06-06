الاعلام الأمني يعلن القبض على قتلة الشيخ عماد الدين العوادي

2019/06/06 | 12:00

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الخميس، 06 حزيران، 2019، القاء القبض على قتلة الشيخ عماد الدين العوادي.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من خلال جهد امني استخباري مكثف، بعد حادثة قتل الشيخ عماد الدين العوادي تمكنت قوة مشتركة من استخبارات الشرطة الاتحادية وبناءً على معلومات دقيقة من جهاز الأمن الوطني، من القاء القبض على متهمين اثنين اقدما على قتل الشيخ "العوادي" في مدينة الكاظمية".

وأشارت الى ان العملي جائت "بعد استدراج المتهمين الى كمين محكم جنوبي العاصمة بغداد".





ولفتت الى "ضبط بحوزة احد المتهمين عجلتين الأولى نوع لاندكروزر جكساره والآخرى نوع فورد تعودان للشيخ المغدور كانتا داخل منزله"، منبهة الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية".

بغداد اليوم:

أفاد مصدر أمني، الخميس، 06 حزيران، 2019، بأن حادث سير اسفر عن مصرع شخص، واصابة آخر، على طريق بابل- الديوانية.





وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حادث سيرٍ نتج عن اصطدام سيارة نوع سنتافيا بصهريج لنقل البنزين ادى لحدوث حريق، أسفر

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، عن احباط عملية انتحارية "كبيرة" لاستهدف المواطنين في عيد الفطر بناحية البغدادي في الانبار.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بعملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة ال

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أعلنت خلية الصقور الاستخبارية في ذي قار، الاربعاء، عن القاء القبض على مرتكب جريمة قتل المحامي اكرم السعيدي بعد هروبه الى محافظة واسط.

وقالت الخلية في بيان، إنها "تمكنت من القاء القبض على مرتكب جريمة قتل المحام

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