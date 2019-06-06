الذهب يستقر مع مخاوف التجارة واحتمال خفض الفائدة الأميركية

2019/06/06 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، لتحوم دون أعلى مستوى في 15 أسبوعا، الذي بلغته في الجلسة السابقة، مدعومة بمخاوف التجارة واحتمال خفض الفائدة الأميركية، حتى مع إقبال بعض المستثمرين على بيع المعدن النفيس لجني الأرباح بعد ارتفاعه في الآونة الأخيرة.

وبحلول الساعة 05:46 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1331.43 دولار للأوقية {الأونصة}، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 فبراير عند 1343.86 دولار في الجلسة الماضية.وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1335.60 دولار للأوقية.وعززت تقارير اقتصادية ضعيفة صادرة في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة.وأظهرت بيانات الوظائف أن أرباب الأعمال الأميركيين في القطاع الخاص عينوا موظفين بأبطأ وتيرة في أكثر من 9 سنوات في مايو، في مظهر ضعف عزاه محللون إلى تصاعد توترات التجارة العالمية.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 14.80 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 15.04 دولار في الجلسة السابقة.وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1336.95 دولار للأوقية، بينما ربح البلاتين واحدا بالمئة ليصل إلى 806.97 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع عند 832.63 دولار، الأربعاء.انتهى

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