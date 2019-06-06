بالصور.. اعتقال شخصين بعد يوم من قتلهم رجل دين في الكاظمية

2019/06/06 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، من اعتقال شخصين بعد يوم من قتلهم رجل دين وسرقته في مدنية الكاظمية شمالي بغداد.

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