إصابة نيمار

2019/06/06 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن النجم نيمار دا سيلفا سيغيب عن بطولة كوبا أميركا بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الكاحل.

وأوضح

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