البيت الايزيدي في سوريا يرسل مجموعة من المحررين الايزيديين إلى قضاء شنگال

2019/06/06 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الحسكة قال مراسل ايزيدي 24 في مدينة الحسكة السورية أن البيت الايزيدي في إقليم الجزيرة في كوردستان سوريا ارسل اليوم 06.06.2019 , مجموعة جديدة من المحررين الايزيديين إلى قضاء شنگال غرب محافظة نينوى شمال العراق.و أوضح مراسلنا ، أن البيت الايزيدي في إقليم الجزيرة في كوردستان و مقره مدينة الحسكة […]

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