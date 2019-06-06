2019/06/06 | 12:04

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وثيقة: عبد المهدي يطالب وزير سابق بترك "فيلا" يسكنها في الجادرية

متابعة -

كلمة

طالب مكتب رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، وزيراً

سابقاً باخلاء فيلا يسكنها في "المجمع الوزاري" في الجادرية،

وتسليمها.

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