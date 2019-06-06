الحكيم.. العراق مُعرّضٌ للتقسيم ما لم يُحل هذا الملف!

2019/06/06 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق في الخطبة التي ألقاها بمناسبة صلاة عيد الفطر، والتي أقيمت بمكتبه في العاصمة الاتحادية #بغداد، أمس الأربعاء، أكد زعيم تيار #الحكمة_الوطني، #عمار_الحكيم، على ضرورة «تفعيل» المواد الدستورية […]

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