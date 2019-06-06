الاعلام الامني : القبض على متهمين اثنين اقدما على قتل الشيخ العوادي

2019/06/06 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية اليوم الخميس ،القبض على متهمين اثنين اقدما على قتل الشيخ "العوادي" في مدينة الكاظمية المقدسة.

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