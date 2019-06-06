اليابان تقرر ارسال رئيس وزرائها الى ايران للتوسط في الأزمة مع واشنطن

2019/06/06 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوكيو-(أ ف ب) – أعلن مسؤولون الخميس أن شينزو آبي سيزور ايران الاسبوع المقبل في أول زيارة لرئيس وزراء ياباني منذ أكثر من أربعة عقود فيما تأمل طوكيو في القيام بوساطة بين واشنطن وطهران.وقال مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس إن طوكيو “لا تزال تعمل على ترتيب التفاصيل بما يشمل لقاءات رئيس الوزراء هناك” لكن […]

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