2019/06/06 | 12:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ خطوة برس توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، الخميس، ان يكون طقس اليومين المقبلين ملتهباً في عموم العراق والعاصمة تصل حرارتها نصف درجة الغليان. وذكر بيان للأنواء تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “طقس اليوم الخميس، سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الاقسام الغربية منها
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية: ارتفاع بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين ) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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