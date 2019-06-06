2019/06/06 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، الخميس، ان يكون طقس اليومين المقبلين ملتهباً ‏في عموم العراق والعاصمة تصل حرارتها نصف درجة الغليان.‏ وذكر بيان للأنواء تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “طقس اليوم الخميس، سيكون في المنطقة ‏الوسطى غائماً جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الاقسام الغربية منها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأنواء الجوية: ارتفاع بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين ‏ وكالة خطوة برس.

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