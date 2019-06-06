الصحة تغلق مختبرا صحيا وتعتقل صاحبه في زيونة شرقي بغداد

2019/06/06 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أغلقت وزارة الصحة، الخميس، معهداً غير مجاز للدورات المختبرية وألقت القبض على صاحبه في زيونة ببغداد.وقال مدير قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في دائرة تفتيش الوزارة، محمد نعمة في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “فريقاً مشتركاً من القسم ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية وبالتنسيق مع القوة الماسكة للارض اغلق […]

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