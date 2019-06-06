اصابة عناصر بالدفاع المدني واحتراق عجلة اطفاء خلال اخماد حريق بسنجار

2019/06/06 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب عدد من عناصر الدفاع المدني العراقي بانفجار خلال عملية اخماد حريق في سنجار بمحافظة نينوى.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، ان ثلاثة من منتسبي الدفاع المدني اصيبوا بجروح وحروق جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش خلال اخمادهم للحرائق التي نشبت في الاراضي الزراعية بقرية ام الشبابيط في قضاء سنجار غرب الموصل.واضاف ان الانفجار اسفر ايضا عن احتراق عجلة الاطفاء.وقد طالت عشرات الحرائق مساحات واسعة من محصولي الحنطة والشعير قبل بدء الحصاد، إلا أن الجهات الرسمية تتأرجح في تحميل المسؤولية بين "داعش" وخصومات شخصية أو الإهمال.وتعرضت مناطق واسعة في العراق لحرائق هددت الحقول الزراعية، في محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين، وكانت وزارة التجارة العراقية قد أصدرت بياناً في منتصف مايو بشأن حرائق حقول الحنطة، اتهمت فيه تنظيم داعش الإرهابي بالوقوف وراءها.

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