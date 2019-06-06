2019/06/06 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت خلية الاعلام الامني انها اعتقلت اثنين من المتهمين بحادث اغتيال الشيخ عماد الدين العوادي في مدينة الكاظمية.واقدم مجهولون امس الاول على قتل عماد الدين العوادي بطعنه عدة مرات بسكين، داخل داره في مدينة الكاظمية ببغداد.والعوادي شغل منصب رئيس اللجنة الدولية للمعتقلين والمفقودين بعد 2003.وذكر بيان للخلية، "من خلال جهد امني استخباري مكثف، بعد حادثة قتل الشيخ عماد الدين العوادي تمكنت قوة مشتركة من استخبارات الشرطة الاتحادية وبناءً على معلومات دقيقة من جهاز الأمن الوطني، من القاء القبض على متهمين اثنين اقدما على قتل الشيخ "العوادي" في مدينة الكاظمية المقدسة، بعد استدراج المتهمين الى كمين محكم جنوبي العاصمة بغداد".واضاف "ضبطت بحوزة احد المتهمين عجلتين الأول نوع لاندكروزر جكساره والآخرى نوع فورد تعودان للشيخ المغدور كانتا داخل منزله، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات العراقية تعتقل متهمين بقتل رجل دين شيعي ببغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات العراقية تعتقل متهمين بقتل رجل دين شيعي ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).