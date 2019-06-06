تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الدينار العراقي

2019/06/06 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت أسعار العملات العربية والعالمية اليوم الخميس السادس من حزيران مقارنة بالدينار العراقي وفق آخر التحديثات كالآتي: العملات الأجنبية 1 دولار أمريكي = 1,196.6900 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0008 دولار أمريكي 1 يورو = 1,344.3448 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0007 يورو 1 جنيه استرليني = 1,518.2009 دينار عراقي 1 دينار عراقي …

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