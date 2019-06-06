2019/06/06 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باخلاء فيلا تابعة لوزير بالنظام السابق ( سامي عبد المهدي ابراهيم المظفر ) بمجمع الجادرية الوزاري ويمهل المتجاوزين عليها سبعة ايام لاخلائها “.وكان سامي المظفر يشغل منصب وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي في العراق منذ عام 2004 وحتى عام 2005 .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب عبد المهدي يوجه باخلاء فيلا تابعة لوزير بالنظام السابق من المتجاوزين عليها بمجمع الجادرية الوزاري) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب عبد المهدي يوجه باخلاء فيلا تابعة لوزير بالنظام السابق من المتجاوزين عليها بمجمع الجادرية الوزاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).