2019/06/06 | 12:15

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مانشستر يونايتد يقترب من إعلان أولى صفقاته الصيفية

أفادت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أنّ نادي مانشستر يونايتد

الإنجليزي، على وشك الإعلان عن أولى صفقاته في سوق الانتقالات

الصيفية. الشياطين الحمر أنهى الموسم المنقضي في المركز السادس في سلم ترتيب

الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيشارك في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث

يسعى للتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين في الصيف، لتدعيم صفوفه، بعد

الفشل في التأهل لدوري ابطال أوروبا الموسم المقبل.وبحسب الشبكة فإن، فإن "دانيال جيمس" جناح فريق سوانزي سيتي، سيخضع

اليوم لفحص طبيًا مع اليونايتد.

وأشارت الشبكة إلى أنّ بمجرد إن يجتاز صاحب الـ"21" عامًا الفحص

الطبي مع الشياطين الحمُر، سيتم الإعلان عن الصفقة، بعد أنّ توصل إلى

اتفاق مع النادي حول بنوده الشخصية.وأوضحت الشبكة أنّ الصفقة ستكلف خزائن مانشستر يونايتد 15 مليون جنيه

إسترليني، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين جنيه إسترليني كمتغيرات.يُذكر أنّ "جيمس" شارك في 38 مباراة بمختلف المسابقات مع سوانزي،

وتمكن من إحراز 5 أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

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