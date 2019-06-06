2019/06/06 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، إن “قوة مشتركة من استخبارات الشرطة الاتحادية تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين اقدما على قتل عماد الدين العوادي في مدينة الكاظمية المقدسة، بعد استدراج المتهمين الى كمين محكم جنوبي العاصمة بغداد” وأوضحت ان القوة “ضبطت بحوزة احد المتهمين عجلتين الأول نوع لاندكروزر جكساره والآخرى نوع فورد تعودان...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لم توضح كيفية قتله داخل بيته؟خلية الاعلام الامني:القبض على قتلة اية الله جنوب بغداد) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لم توضح كيفية قتله داخل بيته؟خلية الاعلام الامني:القبض على قتلة اية الله جنوب بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).