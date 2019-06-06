2019/06/06 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس كشفت دراسة جديدة مروعة عن احتمال انهيار الحضارة البشرية بالكامل بحلول عام 2050 ‏بسبب التغير المناخي الكارثي.‏ وصمم الباحثون نموذجا لكارثة المناخ المحتملة، وحذروا من أن مثل هذه الكارثة تهدد “بإبادة ‏الحياة الذكية” في كوكبنا.‏ وكتب الباحثون في الورقة البحثية “المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ الوجودي”: “يمثل تغير ‏المناخ الآن تهديدا وجوديا قريبا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذيرات من انهيار الحضارة البشرية بالكامل في عام 2050‏ وكالة خطوة برس.

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